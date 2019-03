Tod von Promi-Hüttenwirt in Salzburg: Polizei ermittelt

Der Tod eines bekannten Skihütten-Wirts im Salzburger Pongau am vergangenen Sonntag wirft Fragen auf. Wie die Tageszeitung Österreich am Freitag berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet und eine Obduktion des 57-Jährigen angeordnet. Denn die am 3. März im Betrieb aufgefundene Leiche wies offenbar eine Stichverletzung in der Brust auf.