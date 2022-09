"To The Queen": So trauert Österreich um Queen Elizabeth II.

"To The Queen". Das ist der Toast, den Freunde des englischen Königshauses auf die am Donnerstag Nachmittag verstorbene englische Königin ausbringen. "To The Queen", das sagt Christian Hoffmann in Wiener Neustadt. Er ist Mitglied der österreichisch-britischen Gesellschaft, die nächste Woche ihr 25-jähriges Jubiläum feiern wollte. Christian Hoffmann ist traurig. Aber er hat ein Mittel gegen die Traurigkeit. Einen Gin for The Queen. "To The Queen", sagt er, und die Tränen stehen ihm in den Augen: "Sie war eine große Frau, die sich für ihr Volk, ihre Nation, den Commonwealth und die Welt eingesetzt hat."

Disziplin einer Monarchin

Was ihn persönlich fasziniert hat? "Ihre Disziplin, ihre Größe, vor allem in schwierigen Situationen auf Menschen zugehen zu können." Während er den Gin, der zum 90-er der Queen von der britisch-österreichischen Gesellschaft aufmacht ("Heute ist er Tag, für den der Gin gemacht wurde"), kramt er auch seine Erinnerungen an die Queen hervor. Trooping the Colours, zum 90-er der Monarchin: "Das war ein unvergleichliches Erlebnis für mich. Eine Präzision, mit der dieses Fest abgelaufen ist."