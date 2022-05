Tiroler SPÖ-Parteitag im Zeichen von Dornauer-Wiederwahl und Kür

Seit Beginn der Coronapandemie Anfang 2020 vollzog er deutlich merkbar einen Imagewandel. Vorbei scheint die Zeit, in der er von so manch Skandälchen zu Fettnäpfchen und retour unterwegs war. Betont staatsmännisch, abgeklärt und fokussiert präsentierte sich der Partei- und Klubchef zuletzt.

Einen besonderen Fokus legte er auf intensive Parteiarbeit, um auch Kritiker und Skeptiker in den eigenen Reihen zu überzeugen. Die Ernte dieser Arbeit will er nun am Parteitag einfahren.