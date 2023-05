Tiroler Polizei forschte 32-jährigen Einschleichdieb aus

Ein 32-Jähriger ist am Wochenende in Imst als mutmaßlicher Einschleichdieb festgenommen worden. Der Mann wurde bei Einstiegen in zwei Wohnhäuser von den jeweiligen Hausbewohnern wahrgenommen, konnte jedoch beide Male entkommen. Nach Erhebungen der Polizei wurde der 32-jährige Bulgare ausgeforscht, er zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. In seinem Rucksack wurde Diebesgut sichergestellt. Er wird auf freiem Fuß angezeigt, informierte die Polizei.