Tiroler ÖVP will Fotovoltaik-Anlagen auf Großparkplätzen forcieren

Fotovoltaik spiele in der Energiestrategie des Landes „Tirol 2050 energieautonom“ neben Wasserkraft, Holz und Umweltwärme „eine tragende Rolle in der Erreichung der Energieunabhängigkeit“, so Geisler. 3.900 GWh sollten demnach bis zum Jahr 2050 aus PV kommen. Der Großteil der Sonnenenergie (85 Prozent) soll dabei auf Dächern und Fassaden der Gebäude produziert werden.

Doch um die PV-Ausbauziele und die Energieunabhängigkeit Tirols zu erreichen, sind auch sogenannte PV-Freiflächenanlagen im Ausmaß von sechs bis sieben Millionen Quadratmetern oder 560 GWh notwendig.

Verwende man dazu bereits versiegelte Flächen, so greife man „hochwertige landwirtschaftliche Flächen“ nicht an. Sollte die Sonnenstromproduktion am Feld ohne Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung möglich sein, sei dies aber auch in Einzelfällen vorstellbar.