Tiroler Mountainbike-Modell läuft seit 20 Jahren

Durch diesen Vertrag übernehmen die Tourismusverbände oder Gemeinden die Haftung für den Grundeigentümer, sollte es auf einer Bikestrecke zu einem Unfall kommen. Für die Waldbesitzer kann außerdem eine Entschädigungszahlung in der Höhe von einigen Cent pro Laufmeter vereinbart werden.

Das Modell regelt eine einheitliche Beschilderung für Singletrails, MTB-Routen und Bikeparks in ganz Tirol. Die Routen und Trails werden nach Schwierigkeitsgraden klassifiziert. Die Kategorien dabei reichen von sehr leicht bis schwierig.

Das sogenannte Tiroler MTB-Modell 2.0 wurde auch von anderen Bundesländern übernommen. In Kärnten gibt seit 2013 eine Regelung, die das Forstgesetz umgeht. 3000 Kilometer Mountainbikerouten wurden somit legal befahrbar.

Oberösterreich und die Steiermark haben einen derartigen Vertrag seit 2017. In Oberösterreich gibt es dadurch mehr als 2600 Kilometer an offiziellen Mountainbiketrails. In der Steiermark sind es rund 5500.

Von: Alina Neumann