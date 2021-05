Tiroler Labor-Causa: Land zweifelt nicht an PCR-Ergebnissen

Liste Fritz nimmt Platter ins Visier

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die oppositionelle Liste Fritz. LAbg. Markus Sint erneuerte heute Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz die Vorwürfe und sprach von einem "politischen Skandal ersten Ranges". "Stellen Sie sich endlich der Aufklärung und Diskussion oder nehmen Sie den Hut", nahm zudem Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider LH Günther Platter (ÖVP) ins Visier.

Platter sei "ein Schönwetter-LH", der "verschwinde, wenn Wolken aufziehen", kritisierte Haselwanter-Schneider die "Alles-richtig-gemacht-Mentalität der schwarz-grünen Landesregierung". Die Liste Fritz habe mit einer Anfrage bereits Anfang Februar "den Stein ins Rollen gebracht", erinnerte Sint, es sei genau das passiert, wovor man seit Jahren warne: Dass der Auftrag "freihändig vergeben" wurde, würde sich nun rächen. "Das Land schaut immer nur auf das Konzept, auf die 'Hochglanzbroschüre' - aber nie dahinter". Man hätte ein Anforderungs- und Qualitätsprofil erstellen müssen, schließlich gehe es um über acht Millionen Euro Steuergeld.

Laut Anfragebeantwortung durch Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) habe kein anderer die Anforderungen erfüllt. "Wie können Sie das wissen, ohne Ausschreibung?", fragte Sint.

Unklarheit über Vertragsdauer

"Massive Schlamperei" ortete der Abgeordnete auch nach der Auftragsvergabe. Man hätte in Erfahrung bringen müssen, dass man hier mit Ralf Herwig mit jemanden arbeite, dem der Professorentitel aberkannt worden sei, der über keine Arbeitserlaubnis mehr verfüge und gegen den Vorwürfe der schweren Körperverletzung im Raum stünden. Den Vertrag habe ferner niemand zu Gesicht bekommen, bemängelte Haselwanter-Schneider.

"Seit einer Woche versteckt sich LH Platter im Landhaus, niemand hat ihn zu Gesicht bekommen, er hat kein Wort gesagt", bezichtigte die Klubobfrau Platter der "Kindesweglegung". Sie habe eine direkte Anfrage an Finanzreferent Platter gestellt. "So einen Auftrag wird wohl kein Beamter vergeben haben". "Die Vogel-Strauß-Politik muss ein Ende haben", war Sint der Meinung. Die Liste Fritz forderte jedenfalls "eine sofortige Auflösung des Vertrage". Tilg habe in der Anfragebeantwortung von einem Vertragsende Ende März gesprochen, in Medienberichten sei von Ende Juni die Rede, erklärte Sint und verlangte "volle Aufklärung". Man müsse wissen, was "an den Vorwürfen dran ist", Platter könne sich "nicht länger hinter einem Beamten des Landes verstecken". "Wir bleiben dran", zeigten sich die beiden Liste Fritz-Politiker kämpferisch, einen Untersuchungsausschuss schließe man nicht aus.

FPÖ: Einfache Google-Suche hätte gereicht

FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger bezeichnete die Causa Laborbeauftragung durch das Land Tirol in einer Aussendung als "mehr als aufklärungsbedürftig". "Eine einfache Suche bei Google hätte gezeigt, dass man dieser Firma keine öffentlichen Aufträge geben darf", meinte Abwerzger: "Sollte es sich tatsächlich bewahrheiten, dass es zu Fehltestungen bei den Covid-19 Testungen gekommen ist, dann sind personelle Konsequenzen vom Landeshauptmann Günther Platter angefangen bis hin zu allen Verantwortlichen dringend geboten". Es sei eine "riesige Sauerei, was da abgelaufen ist." Abwerzger stellte in einer Aussendung eine "Dringliche Anfrage" der Opposition in der kommenden Landtagssitzung in den Raum.