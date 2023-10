Tiroler Ehepaar unter eingestürzter Sommerhütte begraben

Beim Einsturz einer privaten Sommerhütte ist am Sonntag in Münster (Bez. Kufstein) ein Ehepaar eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 66-jährige Mann und seine 62-jährige Frau hielten sich in der abbruchreifen Hütte auf, als sie plötzlich zusammenbrach und das Paar unter sich begrub.

Der 66-Jährige schaffte es, sich selbst zu befreien, informierte die Polizei. In weiterer Folge hob er mit einem Bagger die Hütte hoch, damit seine Frau geborgen werden konnte.

