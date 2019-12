Tiroler Brennerautobahn nach Unfall mit Reisebus gesperrt

Die Brennerautobahn (A13) ist am Mittwochvormittag nach einem Auffahrunfall zwischen einem Reisebus und einem weiteren Fahrzeug in Richtung Innsbruck bei der Mautstelle Schönberg komplett gesperrt worden. In Richtung Süden ist die Überholspur gesperrt, daher gibt es in beiden Richtungen Stau. Dies teilte die Asfinag in einer Aussendung mit.

Laut ersten Informationen der Exekutive musste eine Person reanimiert werden, eine weitere Person wurde leicht verletzt.

Nähere Details zum Gesundheitszustand der Lenker und der Businsassen lagen zunächst jedoch nicht vor. Die Insassen des Reisebusses wurden laut Asfinag in den Räumlichkeiten der Mautstelle Schönberg betreut. Pkw wurden bereits bei Matrei abgeleitet, Lkw mussten die Dauer der Sperre abwarten. Diese war vorerst nicht absehbar.