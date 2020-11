Tiroler Behörden lehnen Wolfsabschuss ab

In Salzburg hatten die Behörden im Sommer einen „Problemwolf“ zum Abschuss freigegeben. Das Tier lebt mutmaßlich noch immer, aktuell läuft ein Berufungsverfahren. In Tirol sind mehrere Bauern mit ihren Anträgen zum Abschuss von „Problemwölfen“ bei drei Bezirkshauptmannschaften nicht so weit gekommen.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, sind die Anträge von den Bezirkshauptmannschaften Landeck, Innsbruck-Land und Kitzbühel allesamt abgelehnt worden. Eine fehlende Verordnung im Tiroler Jagdgesetz mache einen Abschuss unmöglich, hieß es. Der Bauernbund hatte die Landwirte bei ihrem Vorstoß unterstützt.

Im Sommer hat es im Land rund 150 Schafs- und Ziegenrisse durch Wölfe gegeben. Der Tiroler Landwirtschaftskammerpräsidenten, Nationalrat Josef Hechenberger (ÖVP), sagte, dass die Entscheidung aufgrund der Rechtslage „natürlich“ erwartbar gewesen sei.