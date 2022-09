Nach dem Buhlen um die Wählergunst steht am heutigen Sonntag das Urteil der Tiroler Wähler an. Die Spitzenkandidaten der Grünen und NEOS haben bereits per Briefwahl gewählt. Die anderen schreiten - medial begleitet - heute zur Urne.

Tirols ÖVP-Obmann und Spitzenkandidat Anton Mattle wird den Wahlsonntag in seiner Heimatgemeinde Galtür wie immer als Frühaufsteher beginnen. Gewöhnlich schon um 5.00 Uhr bricht der sportaffine Mattle zu einer Joggingrunde auf, so auch am Sonntag, erklärte seine Pressesprecherin.