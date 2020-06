Mann schlitzte Opfer mit Messer den Hals auf

Riesenaufregung Samstagnachmittag in Wörgl in Tirol. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettung raste in die Bahnhofstraße, nachdem in einer Wohnung ein Mann niedergestochen worden war. Für das Opfer, bei dem es sich laut Polizei um einen 49-jährigen Einheimischen handelt, kam jede Hilfe zu spät. Der Täter, ein 23-jähriger Deutscher, konnte noch an Ort und Stelle verhaftet werden. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger wurde er in einen Streifenwagen verfrachtet und zum Verhör gebracht. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt.