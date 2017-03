Ein sechsjähriges Mädchen aus Mexiko ist am Samstag in der "Skiwelt Wilder Kaiser" in Söll (Bez. Kufstein) von einem Ski getroffen und schwer verletzt worden.

Ein auf einem Sessellift sitzender Zwölfjähriger hatte diesen während der Fahrt verloren. Die Sechsjährige erlitt Schnittwunden am Kopf und an der Hand. Sie wurde nach der Erstversorgung in das Spital nach Kufstein eingeliefert.