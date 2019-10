Tirol: Polizei stellte 67 Waffen in Wohnung sicher

Knalleffekt: Die Polizei hat am Dienstag in einer Wohnung in Reutte in Tirol insgesamt 67 Waffen verschiedenster Bauarten sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft war eine Hausdurchsuchung in der Wohnung eines 56-Jährigen wegen des Verdachts des unbefugten Waffenbesitzes durchgeführt worden, berichtete die Exekutive.

Der 56-Jährige hatte Schuss-, Hieb- und Stichwaffen, Dekorations-und Sportwaffen gehortet, obwohl gegen ihn bereits ein aufrechtes Waffenverbot bestand. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Vergehen nach dem Waffengesetz angezeigt.