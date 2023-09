Tirol: Paragleiter schlug in Maisfeld auf und verletzte sich schwer

Ein deutscher Flugschüler ist am Donnerstag beim Paragleiten in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) schwer verletzt worden. Während des Fluges war laut Polizei der Gleitschirm plötzlich eingeklappt. Der Fluglehrer, mit dem der 37-Jährige per Funk in Kontakt stand, wies ihn an, den Rettungsschirm zu ziehen. Doch aus unbekannter Ursache kam der Mann dem nicht nach, geriet in einen unkontrollierten Steilspiralflug und schlug neben dem Landeplatz in einem Maisfeld auf.

Der Deutsche wurde daraufhin an Ort und Stelle ärztlich notversorgt. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 37-Jährige war nach Angaben der Exekutive in Niederau vom Startplatz "Markbachjoch" zu dem Ausbildungsflug gestartet.

