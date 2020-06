Tirol ließ Heimkinder für sich schuften

Die Hinweise, dass jugendliche Mädchen in Tiroler Kinder­heimen ausgebeutet wurden, verdichten sich. Nach KURIER-Berichten über kaum bezahlte oder unbezahlte Arbeit für Tiroler Unternehmen in der Erziehungsanstalt St. Martin in Schwaz, berichtet die Tiroler Tageszeitung in ihrer Sonntagsausgabe, dass auch das Land Tirol in diesem Heim Arbeiten durchführen ließ.

Seit 1977 soll bekannt gewesen sein, dass ein Teil der Mädchen zu Arbeitsleistungen herangezogen wurde. Damals soll das Landes­kontrollamt das Heim in Schwaz unter die Lupe genommen haben. Die bereits 1963 eingerichtete Lohn­wäscherei des Heimes stand im Mittelpunkt. Als Auftraggeber sollen das " Bundesheer, die Landesberufs­schule für Optiker, die Landesgebäudeverwaltung, das Landessportheim, das Tiroler Hilfswerk, die Tyrolia-Werke, der Sportklub Schwaz, das Volkshaus Schwaz, Gasthöfe und das Krankenhaus Schwaz" aufscheinen, schreibt die Zeitung. Im Bericht des Landeskontrollamtes wird schon 1977 kritisiert, dass rund der Hälfte der Mädchen ein Gutteil des eingehobenen Lohnes vorenthalten worden ist.