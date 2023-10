Ausstellung zu Landhaus-Geschichte: Politik unter NS-Symbolen

Nur mit Druck

Ihr widmet sich nun eine Ausstellung (ab 5. Oktober), die in Hofers Büro, einem benachbarten Sitzungssaal und einem dazwischen liegenden Raum vor Augen führt, dass hier einst die Täter die Fäden zogen. „Jetzt gehen wir es an. Es ist ein starker Schritt“, meinte Landeshauptmann Anton Mattle am Dienstag bei der Präsentation.

Es hat freilich fast acht Jahrzehnte und noch einmal ordentlich Druck gebraucht, damit die Tiroler Politik in die Gänge kam.