Tirol: Einbrecher statteten Schaufensterpuppen neu aus

Zu einer skurrilen Methode haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Kitzbühel gegriffen. Um den Einbruch möglichst lange zu verschleiern, ersetzten sie die Kleidung der Schaufensterpuppen durch anderes Gewand, teilte die Polizei mit.

Der Schaden in dem Geschäft war jedenfalls laut Exekutive beträchtlich. Eine große Menge an hochwertigen Kleidungsstücken und Schuhen wurde gestohlen. Der genaue Wert der Beute war vorerst jedoch unklar und konnte nicht genau beziffert werden.

Die Täter hinterließen jedenfalls ein beträchtliches Chaos in dem Geschäft. „Es hat ausgeschaut, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hätte“, sagte ein Polizist.