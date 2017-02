Ein 31-jähriger Deutscher ist am Dienstag beim Rodeln in Hainzenberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei war es aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve zu dem Unfall gekommen.

Der Urlauber wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen.