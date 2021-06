Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Kaltenbach (Bez. Schwaz) zum Anhalten genötigt und ausgeraubt worden. Mit ihrem Fahrzeug drängten zwei Männer den Wagen des 21-Jährigen an den Straßenrand, rissen die Fahrertüre auf und verlangten Bargeld und Bankomatkarte. Nachdem der 21-Jährige einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag übergeben hatte, ließen die beiden Männer von ihm ab und flüchteten. Eine Alarmfahndung verlief ergebnislos.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige gegen 19.45 Uhr auf der Kaltenbacher Landesstraße in Richtung Norden unterwegs, als er plötzlich zum Stoppen gezwungen wurde. Weil sein Handy-Akku leer war, konnte der 21-Jährige erst in Fügen einen Notruf absetzen. Eine Personenbeschreibung der zwei gesuchten Männer liegt nicht vor, sie waren vermummt. Einer der beiden soll eine etwa 50 Zentimeter lange Eisenstange bei sich gehabt haben.