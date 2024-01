3 Frauen in Tiroler Lokal bewusstlos: In Spitäler eingeliefert

Drei junge Frauen sind am Mittwoch in einem Lokal in St. Anton am Arlberg in Tirol im Bezirk Landeck im Rahmen einer von rund 1.000 Personen besuchten Musikveranstaltung kurz vor Ende der Darbietung plötzlich bewusstlos geworden.

Dabei handelte es sich um eine 22-jährige Britin, eine gleichaltrige Australierin sowie eine 25-jährige Finnin, informierte die Polizei. Eine von ihnen wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen, die beiden anderen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

