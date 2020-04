Tirol: 28-Jähriger stürzte im Zillertal in Gletscherspalte

Ein 28-Jähriger ist am Freitag am Hochfeiler im Tiroler Zillertal in eine Gletscherspalte gestürzt. Wie die Polizei berichtete, konnte der 46-jährige Seilkamerad des 28-Jährigen dessen Sturz gerade noch abfangen. Die Bergrettung barg den Verunfallten. Beide Alpinisten wurden vom Notarzthubschrauber ins Tal geflogen.

Die beiden Männer waren am Morgen von Ginzling aus zu einer Skitour auf den Hochfeiler aufgebrochen. Die erfahrenen Alpinisten seilten sich beim Schlegeiskees zu einer Gletscherseilschaft zusammen. Der 46-Jährige ging als erster und folgte dabei alten Skispuren. Plötzlich brach unter dem Jüngeren dann aber die geschlossene Schneedecke in eine Spalte ein.

Der 46-Jährige wurde daraufhin auf dem rund 30 Grad steilen Hang nach hinten gerissen. Er konnte den Sturz seines Partners aber noch halten und die Rettungskräfte alarmierten. Die Bergrettung Ginzling rückte mit sechs Mitgliedern aus und barg den Verunfallten. Er konnte sich trotz einer Schulterverletzung selbstständig nach Hause begeben.