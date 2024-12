Tirol: 17-Jähriger stirbt bei Sturz in Silo

Für einen jungen Tiroler endete ein Ballbesuch tragisch. Der 17-Jährige hatte am Freitag in der Gemeinde Gallzein im Tiroler Bezirk Schwaz einen Tanzabend besucht, war danach aber nicht nach Hause gekommen.

Die Polizei befürchtete einen Unfall bzw. einen Unglücksfall.

Am Abend dann die traurige Gewissheit: Der Einheimische sei im Zuge der Suchaktion am späten Nachmittag auf dem Gelände einer Holzverarbeitungsfirma gefunden worden, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Der 17-Jährige dürfte offenbar in einen Holzsilo gestürzt und dabei ums Leben gekommen sein.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang waren im Gange.