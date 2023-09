Tiere vor Feuer in Kärntner Wirtschaftsgebäude gerettet

Mehrere Tiere sind in der Nacht auf Samstag beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes in der Kärntner Gemeinde Feistritz im Rosental gerettet worden. Die Feuerwehr hatte mehrere Hennen und Hähne gerade noch ins Freie gebracht, ehe der Stall bis auf die Grundmauern niederbrannte, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten. Rund 130 Männer und Frauen waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude wurde verhindert.