Tiere als blinde Passagiere im Motorraum

Eine Antwort auf die Frage, warum sich vor allem Babykatzen in den Autos verstecken, weiß KURIER-Tiercoach Katharina Reitl: „Gerade Babykatzen neigen dazu, sich aus Angst zu verkriechen. Auf der Straße ist die offene Bodenplatte eines Autos eine der wenigen Möglichkeiten, sich zu verstecken.“

Dass diese Vorfälle zuletzt gerade bei enormer Hitze so oft passierten, ist aber auch für Reitl rätselhaft: „Normalerweise kennen wir so ein Verhalten vor allem an kalten Tagen, denn der Motor bietet nicht nur ein gutes Versteck, sondern ist auch warm. Das gibt den Katzen ein behagliches Gefühl.“

Wenn man als Autofahrer ein ungewohntes Geräusch aus dem Motorraum wahrnimmt, empfiehlt der ÖAMTC-Experte, das Auto nicht zu starten und einen Pannendienst zu rufen. „Ob sich jetzt ein Tier versteckt hat oder nicht, kann man oft nicht gleich erkennen. Und man kontrolliert natürlich auch nicht vor jeder Fahrt den Motorraum“, sagt Samek. Allerdings hat der ÖAMTC-Pannendienst-Leiter einen guten Tipp für alle Autofahrer: „Wenn man auf dem Auto Pfotenabdrücke oder andere Spuren sieht, dann empfiehlt es sich schon, einen Blick in den Motorraum zu werfen.“