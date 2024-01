Tiercoach: Wenn Katzen das Kisterl konsequent ignorieren

In extrem seltenen Fällen sollte jedoch auch über eine Trennung der beiden Tiere nachgedacht werden. Dies ist natürlich eine schwere Entscheidung und verlangt einem viel ab! Aber manche Charaktere freunden sich trotz ausreichender Gewöhnungszeit und geduldiger, liebevoller Unterstützung durch den Besitzer nicht an. Und da drängt sich die Frage auf: Wem dient eine Zwang-Vergesellschaftung in einer Wohnung ohne Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen?

Meine Katze macht ihr großes Geschäft brav ins Kisterl, das kleine erledigt sie unmittelbar davor. Wie kann sie lernen, dass sie auch das vierte Bein ins Katzenklo stellen muss, damit nichts daneben geht?

Unsauberkeit ist ein häufiges und lästiges Problem. An sich gibt es mehrere Ansätze, um es zu lösen: Manchmal hilft es schon, ein größeres Kisterl oder ein zweites Kisterl anzubieten.

Auch mit Pheromonen lassen sich mitunter Erfolge erzielen. Werden diese angenehmen Gerüche rund ums Katzenklo gesprüht, will der Vierbeiner den Bereich nicht beschmutzen und wählt das Kisterl.