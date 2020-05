"The Sound of Music" wird neu verfilmt

Neugierige Zaungäste und Filmfans können derzeit auf dem Salzburger Residenzplatz die Dreharbeiten zur Neuverfilmung des Musical-Klassikers "The Sound of Music" beobachten. Basierend auf der Autobiografie von Agathe von Trapp, der ältesten Tochter, wird in dem Werk die Geschichte hinter der Legende erzählt.

In dem Remake verkörpern nationale und internationale Schauspieler die Familie Trapp und Co., darunter Eliza Bennett, Matthew Macfadyen, Cornelius Obonya, Yvonne Catterfeld oder Johannes Nussbaum. Auf dem Filmset herrscht indes reges Treiben im Stil der 20er und 30er Jahre – die Zeit, in der dieser Film spielt.