Innenministerium kalmiert nach britischer Terrorwarnung für Österreich

Großbritannien warnt seine Bürgerinnen und Bürger aktuell vor Terrorismus in Österreich . Terroristen würden wahrscheinlich versuchen, Anschläge in Österreich zu verüben, heißt es auf der Regierungswebsite. Das österreichische Innenministerium beruhigt währenddessen: Die Warnung des Vereinigten Königreichs gelte auch für zahlreiche andere Staaten wie Deutschland, Frankreich, Belgien oder Schweden . Es gebe zudem keine konkreten Hinweise für Bedrohungen bei Osterfesten.

Über die Warnung hatte zunächst die Kronen Zeitung berichtet. In Bezug auf Deutschland und Frankreich ist diese sogar noch schärfer formuliert als in Bezug auf Österreich - Anschlagsversuche sind laut der Website nicht nur wahrscheinlich ("likely"), sondern sehr wahrscheinlich ("very likely"). Aktuell gebe es keine konkreten Hinweise auf Bedrohungen im Zusammenhang mit Ostermärkten, österlichen Festen und dergleichen in Österreich, hieß es aus dem Innenministerium.