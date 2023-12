Tempo 30 für die ganze Stadt Bregenz beschlossen

Beschlossen wurde die neue Verordnung am 5. Dezember im Stadtrat. Dem Schritt sei ein umfassendes Ermittlungsverfahren vorangegangen. Der Kfz-Verkehr nehme seit Jahren zu, damit auch die Belastungen in den Wohngebieten. "Das erlaubte Tempo auf öffentlichen Straßen deutlich zu reduzieren, war nur eine Frage der Zeit", so Ritsch in einer Aussendung. Die Maßnahme nütze nicht nur dem Verkehrsfluss, sondern auch dem Umweltschutz. Die neue Verordnung werde voraussichtlich im ersten Quartal 2024 in Kraft treten.

"Verkehrsberuhigung durch Temporeduktion ist ein Gebot der Stunde", sagte auch Mobilitätsstadtrat Robert Pockenauer (SPÖ). Schon bisher habe man auf den meisten öffentlichen Straßen nicht schneller als 30 km/h fahren dürfen, nun mache man das Gesamtbild durch eine einheitliche Regelung stimmiger.