Telefonieren am Rad kostet 50 Euro

Wer im kommenden Jahr telefonierend ohne Freisprecheinrichtung auf seinem Fahrrad unterwegs ist, muss 50 Euro berappen. Der gleiche Betrag, den Auto­fahrer schon jetzt bezahlen müssen.

Das sieht die Novelle der Straßenverkehrsordnung vor, deren Begutachtung am Dienstag zu Ende ging. Im Büro von Verkehrsministerin Doris Bures hofft man, das neue Gesetz am 12. Dezember in der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses durchzubringen. In Kraft treten soll es dann im Laufe des Jänner 2013.