Telefonbetrüger prellte Steirerin um Zehntausende Euro

Eine 64-jährige Steirerin aus Knittelfeld (Bezirk Murtal) hat in den vergangenen eineinhalb Jahren mehrere 10.000 Euro an Telefonbetrüger verloren. Die unbekannten Täter hatten die Frau mit Gewinnversprechungen immer wieder zu „Vorauszahlungen“ in Krypto-Währungen verleitet, damit sie einen Gewinn ausbezahlt bekomme, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Betrüger hatten sich ab September 2020 immer wieder telefonisch bei der Steirerin gemeldet. Unter dem Vorwand, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte, verlangten sie „Vorauszahlungen“ für die Gewinnausschüttung. Dazu sollte die Frau Kryptowährung-Bons kaufen und die Aufladecodes per Telefon durchgeben.

Frau lieh sich sogar Geld

Die 64-Jährige wurde regelmäßig kontaktiert, die Täter nannten immer wieder verschiedene Vorwände, warum das Geld nicht ausbezahlt werden könne.

Das Geld wurde zu einem geringen Teil von der Frau selbst aufgebracht und ansonsten von Familienmitgliedern und Bekannten ausgeliehen. Die Landespolizeidirektion Steiermark appelliert erneut, in solche Fällen stets misstrauisch zu sein und keinesfalls Geld an Unbekannte zu überweisen oder Wertbons weiterzugeben.