Tauziehen um die Bucht an der Mur

Viele Grazer mögen sie, so viel steht fest: Die Augartenbucht war noch nicht einmal fertig - so fehlten auf den Steinblöcken etwa noch die Holzteile für die Sitzbänke - schon wurde sie von Spaziergängern in Besitz genommen. Mag sein, dass die Öffnung im April 2020 knapp nach dem Lockdown dazu beigetragen hat, aber: Das Fleckchen Grün mit einem der wenigen direkten Zugänge zur Mur kam sofort an.

Vier Millionen Euro

Allerdings war die Errichtung der Bucht im Augarten, einem Park mitten in der Stadt, umstritten. Es gab viel Kritik von der Opposition im Rathaus gegen das rund vier Millionen Euro teure Projekt der ÖVP-FPÖ-Koalition. Ebenso rügten Naturschützer, dass alter Baumbestand weichen habe müssen. Auch ein Radweg musste verlegt werden. In einem Punkt bekamen Naturschutzorganisationen nun aber recht: Sie hätten im behördlichen Bewilligungsverfahren Mitspracherecht haben müssen. Doch diese Parteienstellung wurde ihnen weder von der Stadt Graz als erste Instanz noch vom Landesverwaltungsgericht als zweite Instanz eingeräumt. Der Verwaltungsgerichtshof billigte ihnen, konkret Naturschutzbund und Verein "Virus", diese Mitsprache zu. Das Landesverwaltungsgericht muss das naturschutzrechtliche Verfahren deshalb wieder aufschnüren.