Tauernautobahn nach Lkw-Brand im Katschbergtunnel gesperrt

Der Katschbergtunnel auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Kärnten und Salzburg ist Montagnachmittag wegen eines brennenden Lkw komplett gesperrt worden. Wie ein Sprecher des ÖAMTC im Gespräch mit der APA mitteilte, war er am frühen Abend noch Richtung Salzburg gesperrt, in Fahrtrichtung Villach war der Verkehr aber bereits wieder freigegeben.

Auf beiden Seiten des Grenztunnels bildete sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau, der sich in Richtung Kärnten jedoch wieder auflöste. In Richtung Salzburg, wo es zu dem Brand gekommen war, war er am frühen Abend noch zehn Kilometer lang. Als Ausweichroute diente die Katschbergstraße (B99).