Tattoomesse: Ein Eierschwammerl für den Opa

Eine abgedunkelte Halle, laute Hardrock- und Heavy-Metal-Musik und an jeder Ecke ein beängstigendes Surren: Die stechenden Nadeln der Tätowierer.

An diesem Wochenende findet die Wildstyle & Tattoo Messe in der Wiener Stadthalle statt. Mit dabei: Der meisttätowierte Mann der Welt, Lucky Diamond Rich. Er lässt sich nur mehr selten auf offiziellen Events blicken. Die Tattoomesse in Wien lässt sich der Neuseeländer aber nicht entgehen.

„Uns verbindet schon seit Jahren eine sehr gute Freundschaft“, erzählt Jochen Auer. Er hat die Tattoomesse 1995 erfunden und leitet sie. Insgesamt zwei Millionen Menschen besuchten in den vergangen 24 Jahren die Messe.