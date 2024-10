Tanke schön: Eine Institution feiert 100. Geburtstag

Dieses „Fleckbenzin“ gab es daher meist in Apotheken und in kleinen Mengen, beschreibt Helmut Eberhart, Uni-Professor für Kulturanthropologie in Graz. Gebinde mit 100 oder 200 Milliliter waren üblich. Die erste Überland-Autofahrt der Geschichte Allerdings ließ sich mit diesem Reinigungsmittel auch ein Vehikel wie der „Benz Patent-Motorwagen, Typ 3“ in Gang setzen. Damit trat etwa Bertha Benz, Frau des Erfinders der „pferdelosen Kutsche“, Carl Benz, 1888 zur ersten Überland-Autofahrt der Geschichte an.

Shell war einer der Vorreiter: Die Firma präsentierte Zapfsäulen mit unterirdischen Tank

180 Kilometer spulte sie zwischen Mannheim und Pforzheim ab. Bei einer Apotheke entlang der Strecke kaufte die 39-Jährige deshalb sämtliche Vorräte an Fleckbenzin auf. Die Apotheke in Wiesloch (Baden-Württemberg) wurde somit zur ersten Tankstelle der Welt. Heute noch erinnert dort ein Denkmal an diesen denkwürdigen Moment. Mit dem Siegeszug des Automobils zu Beginn des 20. Jahrhunderts, befeuert auch durch Henry Ford in den USA, sei aber deutlich geworden: Es brauchte ein anderes Vertriebsnetz für den Treibstoff, beschreibt Eberhart, der ausgehend von Projekten mit Studierenden den „Mythos Tankstelle“ erforschte. Nachfrage war zu groß Zunächst seien es zwar weiterhin Apotheken, aber auch Gasthäuser oder sogar Fahrradhändler gewesen, die Benzin für Autofahrer feilboten. Doch mit der Nachfrage kamen diese Anbieter nicht mehr mit: Allein aus Deutschland weiß man, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts bereits an die 40.000 Autos gab.

„Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Erdölkonzerne etwas einfallen lassen mussten“, schildert Eberhart. So kamen „Pumpenstände“ auf: Die Standard Oil Company John D. Rockefellers eröffnete 1907 in Seattle die erste Tankstelle der Welt, die Treibstoff über einen Schlauch in Autotanks füllte. Die erste massentaugliche Konstruktion wurde 1915 von Shell auf der Weltausstellung in San Francisco präsentiert: Häuschen mit Vordach, mehrere Zapfsäulen, unterirdische Tanks – der Prototyp der modernen Tankstelle. Österreich-Premiere in Graz Bis sie den Weg nach Österreich fand, dauerte es aber noch, erst 1924 war es so weit. Der Bau einer „bisher nicht gekannten Einrichtung, einer öffentlichen Benzinzapfstelle“ auf dem Grazer Jakominiplatz, erregte gewaltiges Interesse, wie eine Zeitung damals schrieb: „Einfach und ungefährlich“ sei die Bedienung.