Tagelang vermisst: 35-Jähriger wurde in Tirol tot aufgefunden

Ein seit rund einer Woche in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) vermisster 35-jähriger Deutscher ist Donnerstagfrüh im Zuge einer Suchaktion von einem Polizeidiensthund tot in Reith bei Seefeld aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes wurde, im Schnee liegend, im Bereich eines Stadels entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

