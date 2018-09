Synagoge Gänserndorf: Historikerin angezeigt

Das Bundesdenkmalamt hat unterdessen das Ermittlungsverfahren weiter durchgeführt. „Bislang hat das Gutachten des Sachverständigen ergeben, dass das Gebäude in großen Teilen schutzwürdig ist“, heißt es. Ausschlaggebend dafür sind die geschichtliche und kulturelle Bedeutung. Die Stadtgemeinde hat eine Stellungnahme an das Denkmalamt geschickt, die noch bearbeitet wird. Lobner geht noch davon aus, dass es eine „vernünftige Lösung geben wird“. „Das ursprüngliche Projekt kann ohnehin nicht umgesetzt werden. Vielleicht arbeiten wir in der Zwischenzeit ein konkretes Projekt aus, damit man sich ein Bild davon machen kann, dass wir ein Gedenken ernst gemeint haben.“