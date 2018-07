Süchtige warten zu lange auf Therapie

30, 24, 38, 36, 42, 20, 22, 34, 18 und 36 Jahre alt waren jene Kärntner Männer, die heuer bereits an einer Überdosis Drogen gestorben sind. Der Letzte wurde am Sonntag im Klagenfurter Stadtteil Fischl tot aufgefunden und war bisher noch nicht Inhalt einer Polizeiaussendung. Diese häufen sich in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit Drogentoten. Im Vorjahr waren im südlichsten Bundesland sechs zu verzeichnen, der Schnitt der letzten Jahre liegt bei acht; mehr als zehn gab es noch nie. Heuer ist diese Zahl bereits jetzt erreicht.

Ein heikles Thema, das in Kärnten die Politik auf den Plan ruft, ein Sonderlandtag zur Causa wird vorbereitet. Fachleute der Stadt Klagenfurt und vom Land sowie Ärzte wollen sich nicht die Finger verbrennen, sprechen bei KURIER-Anfragen nur anonymisiert über mögliche Ursachen. „Die Klagenfurter Drogenambulanz geht über, obwohl die Zahl der Therapieplätze von 400 auf 700 erhöht wurde.“ „Im Land gibt es nur vier Betten für den stationären körperlichen Entzug. Die Wartezeit für jemanden, der sich für den Entzug entscheidet, beträgt vier Monate. In denen schwebt der Süchtige in Lebensgefahr.“ „Es ist eine Schweinerei, dass es keine Drogenentzugsstation gibt.“ Das sagen Experten, die man nicht namentlich zitieren darf.

Der Handel mit den verbotenen Substanzen floriert, auch die Todesdroge „Pinki“ ist hier stets erhältlich und forderte 2017 mindestens ein Kärntner Opfer. Konsumenten unterschätzen häufig, dass die Drogen kaum gestreckt sind.