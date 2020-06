Suche nach dem sicheren Reiseziel

Für den Oberösterreicher Bernhard Kittel begann es mit einer netten Bootsausfahrt in Griechenland. Mit einem Freund fuhr er mit dessen privaten Motorboot aufs Meer. "Man konnte dort sehr gut schnorcheln", erzählt der Geschäftsführer von Happy Foto. "Was danach passierte, das sieht man sonst immer nur im TV. Wir kamen zurück in die Wohnung und dort schaute es aus, als ob gerade eine Bombe eingeschlagen hat. Es dauerte etwas, bis wir realisiert haben, dass eingebrochen worden ist." Die Polizei kam, Fingerabdrücke wurden von allen genommen. Bargeld, Computer, Handy, eine teure Uhr sowie Teile der Fotoausrüstung waren gestohlen.

Für die Europäische Reiseversicherung ist das ein Dutzendfall. Sie hat ausgewertet, was den Österreichern auf Reisen passiert. Rund 100 Menschen sterben jedes Jahr, die meisten an Herz-/Kreislaufproblemen. Bei jedem 50. Urlauber gibt es ein gröberes Problem – vom Unfall über abhanden gekommenes Reisegepäck bis zum Raub. Manche Urlauber tragen auch durch Fahrlässigkeit selbst dazu bei – wie jener Österreicher, dem in Buenos Aires die Uhr vom Arm gerissen wurde – er hatte eine 50.000 Euro teure Rolex getragen. In solchen Ländern ist es eigentlich ein absolutes No-Go, teuren Schmuck auffällig zu tragen.