Suchaktion nach Vermisstem: Der lag im Krankenhaus

Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 81-jährigen Deutschen hat Sonntagabend in Tirol im Krankenhaus geendet. Die Ehefrau hatte in Niederndorf (Bezirk Kufstein) angezeigt, dass ihr Mann nicht von einem Spaziergang in Erl zurückgekommen war - bei acht Grad Außentemperatur und nur dünn bekleidet.

Gesucht wurde dann mit Suchhunden, Drohnen, Booten und zahlreichen Fahrzeugen. Gefunden wurde der Mann schließlich im Krankenhaus, wohin er nach einem Sturz gebracht worden war.

