Sturmtief Eberhard: Unterbrechungen auf einigen Bahnstrecken

Brand auf einem Bauernhof

Sogar 13 waren es in Zeillern (Bezirk Amstetten), wo ein Brand auf einem Bauernhof ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Helfer stand der Wirtschaftstrakt bereits in hellen Flammen. Auch in diesem Fall wurde der Wohnbereich gerettet. Ein Übergreifen des Feuers auf einen Stall mit Kälbern wurde ebenfalls verhindert. Nachlöscharbeiten dauerten in der Früh noch an, teilte Resperger mit.

Stürmisch war die Nacht auch im Burgenland. In der Landeshauptstadt Eisenstadt blockierte ein Baum die Straße, die Freiwillige Feuerwehr war im Einsatz. Ebenfalls ausrücken mussten die Einsatzkräfte in Günseck (Bezirk Oberwart) und in Purbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), beide Male war ein Baum aufgrund des starken Windes umgestürzt.