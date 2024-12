Stürmisch: Wetterwarnung für vier Bundesländer

Lebhafter bis stürmischer Wind aus West im Nordosten des Landes und im Bergland war für den Wochenbeginn angekündigt. Und genau das ist auch eingetroffen, wie jeder bestätigen kann, der sich am Montag in Ostösterreich vor die Haustür wagen musste. Windspitzen von bis zu 79 km/h wurden etwa auf der Hohen Warte in Wien gemessen.