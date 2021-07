Studie: Kaltes Wetter – hohe Wahlbeteiligung

Der ÖAMTC warnt unterdessen vor unterschätzten Gefahren bei dichtem Nebel. In Österreich gebe es mehrere Regionen mit überdurchschnittlich hoher Nebelhäufigkeit. Diese liegen etwa in der Nähe von Gewässern, wie den oberösterreichischen Seengebieten, oder in Tälern mit wenig Windeinflüssen, wie dem Grazer Becken (siehe Grafik).

Im Herbst und Winter verdunstet durch die Sonneneinwirkung tagsüber besonders viel Wasser. Abends kühlt die Luft stark ab und das Wasser kondensiert, es entsteht Nebel. Vor allem im November komme es laut ÖAMTC deshalb immer wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr bis hin zu Unfällen. Die Verkehrsexperten empfehlen, vor allem in der dunklen Jahreszeit die Geschwindigkeit den Sicht- und Straßenverhältnissen anzupassen. Besondere Vorsicht sei bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geboten: Bei Nebel kann dies schnell zu einer glatten Fahrbahn führen.