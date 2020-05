Streit in Volksschule: Direktorin verliert die Leitung

Was sich an der Volksschule 2 in der Kärntner Bezirksstadt Feldkirchen abgespielt hat, ist man eigentlich nur im Sport gewohnt, wo es üblich ist, den Trainer und nicht die Spieler auszuwechseln. Wenige Tage vor Schulbeginn musste die Direktorin gehen.

Karin Kanatschnig, die 15 Jahre die VS 2 ohne Beanstandungen geleitet hatte, wurde am Freitag über Anweisung von Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ) abgezogen. „Ich habe ausschließlich im Interesse der Kinder gehandelt“, sagt er. „Wir haben dafür zu sorgen, dass sie den bestmöglichen Unterricht bekommen.“

Das war anscheinend unter Direktorin Kanatschnig nicht mehr möglich. Denn in der vergangenen Woche hatten acht Lehrerinnen der VS 2 um Versetzung angesucht, weil sie mit der Schulleiterin „nicht mehr konnten“. „Wir haben mit ihr nicht sprechen können“, verweist Lehrerin Margit Petutschnig auf „unüberbrückbare zwischenmenschliche Probleme“.

Die Schulbehörde hatte bereits reagiert und neue Lehrkräfte verpflichtet. Das wiederum missfiel den Eltern. Mit Elternvertreter Richard Koffu an der Spitze sprachen sie sich gegen einen Lehrerwechsel aus. „Das ist nicht gut für die Kinder“, sagte er und kündigte an, dass 100 der 130 Schülerinnen und Schüler der VS 2 an die VS 1 zu wechseln beabsichtigen. „Als Direktorin war Kanatschnig fehl am Platz. Dass acht Lehrer weg wollen, ist ja nicht alltäglich. Die Direktorin hat aber nicht eingesehen, dass vielleicht sie falsch liegen könnte“, sagt Koffu.