Streit in Klagenfurt eskaliert: 67-Jähriger schleift Frau durch Wohnung

Ein Streit zwischen einem 77-jähirgen Klagenfurter und seiner 61-jährigen Lebensgefährtin ist Donnerstagabend völlig eskaliert.

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, dürfte der Mann die Frau in seiner Wohnung so heftig geohrfeigt haben, dass sie zu Sturz kam. Dann packte der Gewalttäter die 61-Jährige an den Beinen und schleifte sie durch die Wohnung.

Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, die vom Rettungsdienst erstversorgt wurden.

Gegen den Mann wurde eine Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Er wird angezeigt.