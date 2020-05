Streit in Kärntner Koalition: ÖVP rudert zurück

Hält die Kärntner Koalition aus SPÖ, ÖVP und Grünen? Das fragen sich Beobachter, nachdem Landesrat Christian Benger ( ÖVP) vor der ersten Budgetklausur Einsparungen in Höhe von 200 Millionen jährlich von der SPÖ gefordert hatte. Die Regierung war am Mittwoch bemüht, die Risse in der Koalition verbal zu kitten: Benger ruderte zurück, FPÖ-Chef Christian Ragger hingegen fordert Neuwahlen.

"Verschiedene Ideologien und Zugänge treffen aufeinander. Das bedeutet aber keinen Koalitionsstreit", beschwichtigte Benger. Er verabschiedete sich in der ersten Budgetklausur relativ rasch von seiner Stunden zuvor ausgesprochenen Forderung, wonach jeder Referent zehn Prozent jährlich – also die SPÖ 200 Millionen – einsparen müsse. Die Botschaft war unmissverständlich, dennoch hieß es beim ersten Abtasten in den Verhandlungen plötzlich: "Zehn Prozent in den nächsten vier Jahren, folglich 2,5 Prozent jährlich." Für die SPÖ noch immer zu viel, eine "Rasenmähermethode"; für die Opposition hingegen Peanuts.