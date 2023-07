Straße über Windische Höhe in Kärnten nach Felssturz gesperrt

Aufgrund in der Nacht auf Donnerstag herabgestürzter Felsbrocken ist in Kärnten die L 33 im Bereich über die Windische Höhe gesperrt worden. Ab der Ortschaft Matschiedl bis zur Ortschaft Boden ist die Straße nicht befahrbar. Eine Umleitung ist nur großräumig über Villach bzw. Spittal an der Drau möglich, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Der Streckenabschnitt muss nun begutachtet werden, da das Herunterstürzen weiterer Felsbrocken nicht ausgeschlossen werden kann.