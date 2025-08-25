Flug ins Winterquartier: Weißstörche aus Österreich brechen auf

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Weißstörche in Österreich brechen auf ihre Reise in ihre südlichen Winterquartiere auf. Beim Flug dabei sind auch die jungen Vögel, die in den über 500 Storchenhorsten hierzulande geschlüpft sind. Nach einer ersten Zwischenbilanz zeichnet sich laut BirdLife Österreich vom Montag in Ostösterreich erneut ein guter Bruterfolg ab. Jungvögel starten oft vor den Eltern "Im Lauf des Juli verlassen die meisten Jungstörche den sicheren elterlichen Horst, um die ersten Ausflüge zu unternehmen. Anfangs kehren sie immer wieder zurück, um von den Eltern weiterhin gefüttert zu werden. Im August müssen sie jedoch lernen, sich selbstständig zu versorgen und ziehen meist sogar vor den Altvögeln ab", sagte Eva Karner-Ranner von BirdLife.

Die Zugrichtung ist den Weißstörchen (Ciconia ciconia) - wie auch den meisten anderen Zugvögeln - angeboren. Wohin es die Vögel zieht Die ostösterreichischen Störche ziehen Richtung Südosten ab, die westösterreichischen Richtung Südwesten. Laut Karner-Ranner gibt es aber einen nicht unerheblichen Teil der westziehenden Weißstörche, die nicht mehr nach Westafrika fliegen, sondern in Südwesteuropa überwintern. Einige bleiben sogar den ganzen Winter über hier und so kann man mit Glück zu Weihnachten am Bodensee Störche beobachten", so die Expertin.

Insgesamt brüten hierzulande rund 600 Weißstorch-Paare. Ein erfreulicher Aufwärtstrend sei dabei besonders bei den Vögeln in Vorarlberg, aber auch in Ostösterreich zu bemerken. Wesentlich mehr Brutpaare Während es in Vorarlberg vor zehn Jahren nur an die 30 Brutpaare gegeben hat, sind es heute bereits über 130. Ähnliche Zuwachsraten gab es auch in Deutschland und der Schweiz. BirdLife bringt das mit den veränderten Überwinterungsgebieten in Zusammenhang. Im nach wie vor storchenreichsten Bundesland im Burgenland gibt es aktuell um die 150 Paare, in der Steiermark nach Jahren der Stagnation im Moment rund 130.