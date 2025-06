26 Brutpaare, 70 Jungstörche und ein Nachzügler-Paar in Rust

Nach dem Rekordjahr 2024, als man sich über 86 junge Störche freuen konnte, ist das heurige ein "durchschnittliches".

Futter finden die Tiere aktuell genug vor

Das nasskalte Wetter am vorigen Sonntag konnte den Jungen auch nichts anhaben, da sie nun bereits groß genug sind. Problematisch könnte es nur für ein paar wenige Nachzügler sein, so Smrtnik: "Es ist nicht so optimal wie im Vorjahr."

Extrem spät dran ist ein Storchenpaar, das erst jetzt mit dem Nestbau beginnt und Material herbeischafft, so der Vereinsobmann.