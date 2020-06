Stöger: Wegfahrsperre statt Führerschein weg

Es ist kein Wunder, dass es in Skandinavien die wenigsten Verkehrstoten Europas gibt. Neben einer besonders defensiven Fahrweise und drakonischen Strafen zeichnen sich vor allem die Schweden durch interessante Ideen in Sachen Verkehrssicherheit aus. Auch der Alko-Lock wurde dort in Europa erstmals eingesetzt, auch wenn er in den USA erfunden wurde.

Die Funktionsweise ist einfach: Es wird ein kleiner Alkomat an das Zündschloss angebaut. Vor Fahrtantritt muss der Lenker ins Röhrchen blasen und die Zündung funktioniert nur, wenn der Fahrer nüchtern ist. Volvo bietet das als bisher einzige Marke schon ab Werk an, bei allen anderen ist der Apparat für etwa 1000 bis 2000 Euro nachrüstbar.

Die genauen rechtlichen Details werden im Jänner von Österreichs führenden Experten bei einer Enquete im Verkehrsministerium besprochen. Umgesetzt werden dürfte es dann bereits mit der Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) im kommenden Frühling. Insgesamt sinkt die Zahl der erwischten Alkolenker seit Jahren. Nach rund 22.500 im Jahr 2012 und 19.900 im Jahr 2013 dürften es im Vorjahr (nach hochgerechneten Zahlen) um die 18.000 gewesen sein.